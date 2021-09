Addio a Marsotto, storico speaker del Milan: il cordoglio del club

Ci ha lasciato Giovanni Marsotto, ex speaker del Milan a San Siro, all’età di 87 anni. Il club lo ha ricordato così.

Lutto per la grande famiglia del Milan. Si è spento oggi all’età di 87 anni una voce storica per la squadra rossonera, che per molto tempo ha accompagnato le gesta del Diavolo negli incontri casalinghi in quel di San Siro. Addio a Giovanni Marsotto, vecchio speaker del Milan.

Marsotto è venuto a mancare all’ospedale Niguarda, dove era ricoverato per combattere un male da tempo. Personaggio d’altri tempi, ha lavorato come speaker a San Siro per ben 38 anni, fino al 2010 quando decise di ritirarsi da questo lavoro appassionante.

Per molti era ricordato come ‘signor Meteor‘, in onore di uno sponsor da lui stesso decantato prima delle gare casalinghe del Milan. Da una decina anni il suo posto è stato preso da Germano Lanzoni, detto Gegio, noto comico milanese.

Il Milan ha voluto omaggiare Marsotto con uno splendido ricordo, pubblicato sugli account ufficiali del club: