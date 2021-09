Ibrahimovic, annuncio sui social network: “D-Day”

Ibrahimovic non vede l’ora di tornare in campo e lo potrà fare in Milan-Lazio. Sarà sicuramente convocato da mister Pioli per il big match.

Dopo tanto tempo Zlatan Ibrahimovic è pronto a tornare nella lista dei convocati di Stefano Pioli. È a disposizione per Milan-Lazio di domani sera.

Un recupero molto importante, considerando che il centravanti svedese è ancora un grande campione nonostante i quasi 40 anni. Il suo apporto alla squadra da quando è tornato a Milanello è stato tangibile. Sia negli allenamenti settimanali che nelle partite ha saputo fare la differenza, aiutando moltissimo i compagni.

Purtroppo alcuni infortuni lo hanno frenato, ma Ibrahimovic è carico per il suo rientro. Non si sa ancora se giocherà titolare domani sera a San Siro, però lui è molto motivato a tornare in campo.

Sui suoi profili ufficiali presenti sui social network ha pubblicato una foto nella quale lo si vede mentre sta per indossare la maglia del Milan. Nel post c’è scritto “D-Day“, probabilmente in riferimento al suo ritorno tra i convocati. Zlatan non vede l’ora di tornare in campo e intanto San Siro si prepara ad applaudire il proprio beniamino.