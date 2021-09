Primavera, Torino-Milan 1-0: rossoneri ko, debutta Chaka Traoré

Milan sconfitto a Biella dal Torino in un match del campionato Primavera 1. Nella squadra di Giunti ha esordito Traoré, talento ex Parma.

Oggi il Milan Primavera è tornato in campo e ha affrontato il Torino in una trasferta di campionato. A Biella il risultato finale ha premiato la squadra di casa, che ha vinto 1-0.

Un gol di Di Marco al 36′ è stato decisivo per stendere i ragazzi di Federico Giunti, che non sono riusciti a sfruttare le occasioni create. I rossoneri non sono stati sufficientemente concreti in fase offensiva. E sono rimasti anche in dieci dal 71′, quando Robotti è stato espulso per doppia ammonizione. Questo fatto non ha certamente aiutato a pareggiare, anche se il Milan ci ha provato.

Da segnalare l’esordio di Chaka Traoré, giovane talento che Paolo Maldini e Frederic Massara hanno preso dal Parma nell’ultima sessione estiva del calciomercato. L’ivoriano ha cercato di dare una scossa alla squadra rossonera, però il pareggio non è arrivato.