ML – Milan, Tonali non si sta allenando: il motivo | VIDEO

Novità da Milanello in vista della sfida al Liverpool: il centrocampista non si sta allenando, possibile problema fisico.

Il Milan si sta allenando in questi minuti per preparare la gara contro il Liverpool, debutto nella fase a gironi di Champions League 2021-2022. Un ritorno in grande stile per Stefano Pioli e compagnia dopo tanti anni di assenza dalla competizione.

Arriva però una notizia non positiva da Milanello. Il centrocampista Sandro Tonali, tra i migliori in campo domenica contro la Lazio, non si starebbe allenando con i propri compagni. Problema fisico in vista per il classe 2000 decisamente inaspettato.

Secondo le ultime informazioni imminenti, pare che Tonali soffra di un’indisposizione intestinale. Il calciatore ex Brescia nella notte avrebbe accusato questo tipo di fastidio e lo staff medico del Milan ha preferito non farlo scendere in campo nella rifinitura.

Niente di grave per Tonali comunque. Il centrocampista partirà per la trasferta di Liverpool e sarà a disposizione di mister Pioli. Starà al tecnico decidere se schierarlo ancora una volta titolare, come nelle prime uscite stagionali, oppure preferirgli Ismael Bennacer dal 1′ minuto.