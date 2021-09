Milan, il centrocampista mette le cose in chiaro: “Sto bene qui”

Il giovane calciatore sembra non avere alcuna intenzione di lasciare la sua attuale squadra: le sue parole alla Gazzetta sono chiare

Diverse squadre di Serie A, tra cui il Milan, hanno messo gli occhi su Mattias Svanberg, giovane centrocampista del Bologna di Sinisa Mihajlovic. Lo svedese sta facendo molto bene in Emilia-Romagna, ed è capace di abbinare qualità e quantità. Ovvio l’interessamento di alcune big italiane.

Tra queste c’è il Milan, che con Maldini e Massara hanno messo gli occhi sul mediano in attesa anche di sviluppi per quanto riguarda la vicenda del rinnovo di Franck Kessie. I profili sondati per sostituire l’ivoriano sono tanti, e sul taccuino della dirigenza rossonera c’è anche Svanberg.

Svanberg: “Bologna è casa mia, non ho parlato con nessuno”

Con un’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, Mattias Svanberg ha fatto di non essere minimamente interessato alle voci di mercato che lo riguardano: “Mi fa piacere l’interesse di squadre come Milan e Inter, ma sono solo voci di mercato. Non ho parlato con nessuno, e onestamente qui a Bologna sto davvero bene”.

Svanberg sa di aver fatto bene con la maglia rossoblu, e non vuole assolutamente parlare di mercato: “Ho un contratto col Bologna fino al 2023, per cui non c’è neanche bisogno di parlare di rinnovo. Quando fai bene è inevitabile che alcune squadre ti cerchino, ma ora sono concentrato solo a dare il meglio per questo club”.