Raiola difende Donnarumma: “Dispiaciuto per come l’hanno trattato”, poi il retroscena sulla Juve

Raiola torna a parlare del passaggio di Donnarumma dal Milan al Psg, l’agente difende il portiere e svela un retroscena sulla Juventus

Intervenuto ai microfoni di Rai Sport, è tornato a parlare Mino Raiola. Come al solito è stato protagonista del calciomercato e l’operazione più importante è stata quella di Donnarumma. Il procuratore è riuscito a strappare un enorme accordo economico per il passaggio del portiere al Psg. Ha deciso di non accettare la ricca proposta del Milan, il club che lo ha cresciuto, allenato e lanciato nel calcio vero, per andare a guadagnare di più in Francia. Per il momento fa panchina perché Navas non è nato ieri, ma in futuro il portiere della Nazionale azzurra sarà sicuramente il titolare della squadra.

Così ha parlato Raiola della questione: “Mi dispiace per come è stato trattato. Ha fatto una scelta di vita, non c’è stato alcun tradimento, poteva andar via 4 anni fa e non l’ha fatto. Credo che la Juve ancora rimpiange di non averlo ingaggiato… e non solo lei. Navas? Nessun dubbio, Gigio sarà presto il portiere titolare del Psg“.

L’agente quindi è convinto che molto presto Donnarumma prenderà il posto di Navas, e in effetti la situazione fa pensare che succederà questo, prima o poi. Il Psg ha investito tanti soldi per il portiere azzurro ed è giovanissimo, a differenza dell’ex Real Madrid che ne ha 34. Con un contratto ancora lungo, il prossimo anno Leonardo può pensare di cederlo per far spazio proprio a Gigio, che nel frattempo ha messo in cassaforte e ha tolto alla concorrenza. C’è da dire che nessun club era disposto ad accontentare le richieste di Raiola e del giocatore, mentre il Psg, che ha un budget illimitato (e lo ha dimostrato poi con Messi e non solo) non si è fatto troppi problemi.