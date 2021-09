Juventus-Milan, sfida sul mercato: colpo dal Real!

L’addio di Isco al Real Madrid è ormai cosa certa, il giocatore non rientra nei piani di Carlo Ancelotti e quindi è pronto a partire. Sono tre le squadre che vogliono il giocatore, il Milan è in pole position al momento.

Il centrocampista del Real Madrid, Isco, è nei box di partenza dallo scorso calciomercato estivo. Il giocatore spagnolo è chiaramente fuori dal progetto di Ancelotti e Eduardo Camavinga l’ha rimpiazzato alla grande, avendo già messo a segno un gol ed un assist.

Come riporta Fichajes.net, il calciatore dei Blancos è destinato a partire e il Milan è il primo club che vuole il trequartista classe ’92. A favore dei rossoneri c’è il prezzo del giocatore, in quanto essendo in scadenza con il Real nel giugno 2022, arriverebbe a parametro zero. Inoltre, sarebbe un’ottima figura da affiancare al giovane Brahim Diaz.

I rossoneri, però, devono fare i conti con la concorrenza che è dietro l’angolo, in particolare sono due le big che corteggiano lo stesso trequartista: anzitutto il Paris Saint Germain e la Juventus.

Sfida alle big

Il fatto che il Milan voglia acquistare Isco nella prossima sessione di calciomercato è una notizia che è confermata da un po’, in quanto Maldini e Massara monitorano il giocatore da quest’estate.

Ma bisogna fare i conti prima con la Juventus, la quale dopo l’addio di Cristiano Ronaldo e il ritorno in panchina di Massimiliano Allegri sta mostrando numerose lacune. Questo soprattutto per quanto concerne la qualità del gioco, un calciatore per la trequarti, del calibro dello spagnolo, farebbe molto comodo ai bianconeri.

Invece, l’altra contendente alla quale bisogna prestare molta attenzione è il Paris Saint Germain. La squadra francese si è dimostrata scatenata quando si parla di calciomercato e sembra difficile che i parigini si lascino scappare un colpo così ghiotto a parametro zero.

Certo, parlando a livello finanziario l’unico club che, al momento, sembrerebbe in grado di coprire l’ingaggio dello spagnolo è il Psg. Isco percepisce uno stipendio di circa 7 milioni di euro netti a stagione. Dopo il bilancio presentato dalla Juventus in queste ultime ore, sembrerebbe allontanarsi l’ipotesi bianconera.