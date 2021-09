Allegri non si nasconde: “Meno male che l’arbitro ha fischiato”

Il commento di Massimiliano Allegri al termine di Juventus-Milan, che ha visto i suoi essere rimontati dai rossoneri.

Il tecnico juventino Massimiliano Allegri ha commentato ai microfoni di DAZN il pareggio della sua Juventus in casa contro il Milan, nel posticipo della 4.a giornata di Serie A. Un punto che di certo non risolve i problemi evidenti dei bianconeri.

Allegri ha parlato di atteggiamento immaturo dei suoi: “Sicuramente abbiamo fatto passi in avanti, ma bisogna essere più concreti, sicuri e decisi nei finali di queste partite. Ci siamo praticamente fatti gol da soli, questo non è ammissibile per giocare a certi livelli”.

Addirittura il tecnico toscano ammette che il Milan avrebbe anche meritato di vincere: “Loro hanno fatto meglio di noi nel possesso palla. Io faccio mea culpa perché ho sbagliato i cambi e ci siamo messi in difficoltà. Per fortuna l’arbitro ha fischiato la fine, altrimenti avremmo pure perso la partita”.