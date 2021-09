Juve-Milan, formazioni ufficiali: Maignan c’è, novità in difesa

Le formazioni ufficiali di Juventus-Milan, big match valido per la quarta giornata di Serie A. Stefano Pioli rivoluziona la difesa data l’emergenza assenze

Manca poco più di un’ora al fischio d’inizio di Juventus-Milan, scontro diretto valido per la quarta giornata di Serie A. In palio ci sono 3 punti importanti e cruciali per entrambe le squadre. La Juventus ha bisogno di tornare in pista verso la parte alta della classifica. Fino ad oggi un solo punto conquistato, con due sconfitte e un pareggio.

Il Milan di Stefano Pioli ha invece bisogno del successo per mantenersi capolista della Serie A e confermare quanto di buono fatto vedere sino ad oggi. Sarà quindi una partita molto combattuta, oltre che per la rivalità storica tra i due club. I rossoneri, che vengono valutati come i favoriti alla vittoria – data l’identità di gioco e di squadra che hanno acquisito – si presentano alla gara in totale emergenza.

Ben sei gli indisponibili, e tutti nomi importanti: Ibrahimovic, Giroud, Calabria, Bakayoko, Messias e Krunic. Per Stefano Pioli tante scelte obbligate dunque. Sono state da poco rese note le formazioni ufficiali che si contenderanno i 3 punti in campo. Il tecnico rossonero, data l’assenza di Calabria e la condizione non ottimale di Florenzi, ha optato per una novità in difesa. Ovvero schierare Fikayo Tomori da terzino destro. Più facile che in fase di costruzione la difesa si schieri a 3 con l’inglese al fianco di Kjaer e Romagnoli.

A centrocampo torna titolare Sandro Tonali, in coppia con Franck Kessie. Ante Rebic sarà di nuovo chiamato a fare la prima punta in solitaria.

Max Allegri si affiderà invece al suo classico 4-4-2.

JUVENTUS (4-4-2) : Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Cuadrado, Bentancur, Locatelli, Rabiot; Dybala, Morata. All. Allegri

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Tomori, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessié, Tonali; Saelemaekers, Brahim Diaz, Leão; Rebic. Al.l. Pioli