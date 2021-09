Milan-Venezia, il difensore può riposare: la scelta di Pioli

L’inamovibile difensore centrale rossonero può rifiatare nel turno infrasettimanale di domani sera a San Siro contro il Venezia

Stefano Pioli sta pensando a diversi giocatori da far riposare nel turno infrasettimanale di domani sera contro il Venezia. Non troppi a dir la verità, perché la rosa è già abbastanza corta a causa dei diversi problemi muscolari che stanno rendendo non molto facile la vita al Milan.

Sicuramente non sarà del match il danese Simon Kjaer, uno degli uomini simbolo di questa squadra, uscito nella prima frazione di gioco nell’ultima gara giocata contro la Juventus per un risentimento al flessore. Gli esami strumentali non hanno evidenziato, per fortuna, alcuna lesione.

Leggi anche:

Milan-Venezia, possibile chance per Gabbia

Il tecnico emiliano sta pensando seriamente di far rifiatare Fikayo Tomori. Il centrale ex Chelsea è stato una delle pedine più importanti in questa rosa dal suo arrivo in rossonero, ed insieme a Kjaer ha formato una coppia centrale di quelle importanti.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, in vista del Venezia potrebbe rimanere in panchina. Al suo posto possibile occasione dal primo minuto per Matteo Gabbia, che farebbe il suo esordio stagionale in campionato. Il classe 1999 italiano andrebbe ad affiancare il capitano del Milan Alessio Romagnoli.