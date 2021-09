Yacine Adli leader nel Bordeaux, discorso motivazionale ai compagni | VIDEO

Yacine Adli, centrocampista del Milan lasciato in prestito al Bordeaux, ha saputo motivare bene la squadra contro il Saint Etienne.

Yacine Adli decisivo nella vittoria del Bordeaux contro il Saint Etienne nell’ultima giornata di Ligue 1. Il futuro centrocampista del Milan ha regalato un assist-gol a Hwang Ui-Jo.

In generale la sua prestazione è stata molto positiva. È stato in campo per 89 minuti e ha convinto, dopo un inizio di campionato nel quale era partito titolare solo alla prima giornata e le sue prove non erano state eccezionali.

Adli è pronto a riprendersi un ruolo centrale nella squadra allenata da Vladimir Petkovic, tecnico che sa valorizzare i giovani e che anche grazie all’ex PSG è riuscito a vincere la prima partita dopo cinque turni nei quali erano arrivati solamente due punti.

Il talento acquistato dal Milan, nonostante i soli 21 anni, si è mostrato come un vero leader in occasione di Bordeaux-Saint Etienne. Infatti, nello spogliatoio ha effettuato un discorso motivazionale rivolto ai compagni di squadra. Discorso che ha funzionato, visto che è arrivata una vittoria molto importante per i girondini.

Adli e il resto del gruppo nelle prossime partite dovranno cercare di dare continuità al risultato ottenuto nell’ultimo turno. Fondamentale allontanarsi dalla zona retrocessione. Il Milan osserverà con grande interesse le prestazioni del centrocampista francese. Il suo discorso ai compagni ha certamente colpito in positivo l’ambiente rossonero.