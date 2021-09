Milan-Venezia, Bennacer: “Dobbiamo vincere. Tonali migliorato in tutto”

Bennacer carico in vista di Milan-Venezia, partita che la squadra di Pioli vuole vincere assolutamente. L’algerino si sente in buona forma.

Ismael Bennacer ha parlato ai microfoni di Milan TV prima di Milan-Venezia.

Il centrocampista algerino si è espresso innanzitutto sulla partita di stasera: «Ci siamo preparati come fosse una grande partita, perché lo è. Dobbiamo dare tutto per vincere. Non sarà facile, non ci sono partite facili. Serve mettere intensità e fare la partita».

Successivamente ha commentato il fatto di giocare in coppia con Sandro Tonali in mediana: «Si vede che è migliorato in tutto. Quando si lavora, si cresce. Lui lavora tanto e sta facendo bene. Sta giocando di più e sta prendendo fiducia».

Bennacer ha parlato anche delle sue condizioni fisiche: «Sto ritrovando la forma fisica. Solo giocare le partite aiuta a trovare il ritmo. Sono felice di giocare e devo farlo ancora per essere sempre più in forma».