ML – Milan, Kjaer e Florenzi si allenano in gruppo

Arrivano buone notizie per Stefano Pioli dall’allenamento pomeridiano che si sta svolgendo in questo momento a Milanello

Finalmente qualche buona notizia per i tifosi rossoneri, che arriva direttamente da Milanello: secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, nell’allenamento pomeridiano ed in corso in questo momento Simon Kjaer e Alessandro Florenzi hanno preso parte alla sessione insieme al resto del gruppo.

I due calciatori dunque vanno sempre più verso la convocazione in vista della gara di domani sera a San Siro tra Milan e Atletico Madrid, valevole per la seconda giornata della fase a gironi della Champions League. Recuperi importanti dunque per Pioli, con la sua squadra che deve dare un segnale importante alle altre avversarie del raggruppamento.

Milan-Atletico Madrid, Kjaer verso la partenza dall’inizio

Con l’allenamento odierno svolto in gruppo, Simon Kjaer sembra dunque aver smaltito completamente il fastidio al flessore rimediato nella gara contro la Juventus e che lo ha costretto a saltare le sfide con Venezia e Spezia. Potrebbe per questo motivo partire dall’inizio al fianco di Tomori, con Romagnoli sempre pronto a farsi trovare preparato per qualsiasi evenienza.

Altro recupero quasi certo sembra essere quello di Alessandro Florenzi, che aveva subìto una botta al ginocchio contro il Venezia che non gli ha permesso di scendere in campo a La Spezia. Adesso tutto tornato alla normalità e l’esterno destro campione d’Europa con la nazionale italiana va verso la convocazione. Partirà comunque dalla panchina ma è pronto a dare una mano ai compagni in caso di necessità.