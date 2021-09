Ibrahimovic, messaggio a Rebic: “Papà è qui”

Ibrahimovic pubblica una foto con Rebic su Instagram e manda un messaggio all’attaccante croato. Cosa vorrà dire il campione svedese?

In serata Zlatan Ibrahimovic ha pubblicato una storia Instagram in cui è raffigurato con Ante Rebic. Ha taggato il compagno di squadra ha scritto il seguente messaggio: “Tutto sotto controllo, papà è qui”.

Non si sa a cosa si riferisca precisamente il centravanti svedese, abituato a pubblicare a volte contenuti un po’ “criptici” sui social network. Forse è l’indizio di un rientro in campo che si avvicina? Si spera. La Svezia intanto ha deciso di convocarlo per i prossimi impegni contro Kosovo e Grecia. Una decisione che ha fatto discutere i tifosi rossoneri.

Ibrahimovic ha accusato un problema al tendine d’Achille dopo essere rientrato e aver fatto un gol contro la Lazio. Il Milan spera di riaverlo a disposizione quanto prima, ma contro l’Atalanta non dovrebbe esserci. Stefano Pioli dovrà attendere la fine della sosta per le nazionali prima di poterlo convocare. Vedremo se con la Svezia metterà qualche minuti nelle gambe.