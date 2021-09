Restore the Music Milan, presente Gordon Singer all’evento | Video

Gordon Singer è presente a Restore the Music Milan come mostra il video girato da MilanLive.it. Le sue dichiarazioni a margine dell’evento

È in corso di svolgimento ‘Restore the Music Milan’, evento sviluppato grazie alla donazione della Fondazione della famiglia Singer, con il supporto di AC Milan e la guida di Fondazione Milan. L’obiettivo del progetto è quello di combattere la povertà educativa utilizzando la musica e lo sport. L’iniziativa prende ispirazione dal modello di successo ideato da Restore The Music UK, fondata e finanziata da Gordon Singer, Managing Partner di Elliott, che mira a rendere la musica accessibile a tutti i bambini, indipendentemente dalla loro provenienza e contesto socioeconomico.

Presente all’evento, svoltosi presso l’Istituto Sant’Ambrogio di Milano, Gordon Singer in persona, come mostra il video girato dalla nostra redazione:

A margine dell’evento queste le dichiarazioni di Gordon Singer per la stampa e tutti i presenti: