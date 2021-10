Super colpo dal Chelsea: finalmente al Milan

L’addio al Chelsea di Hakim Ziyech potrebbe essere stato solamente rimandato. L’esterno marocchino, che tanto piace al Milan, sarebbe pronto a lasciare Londra la prossima estate

Hakim Ziyech è stato sicuramente il calciatore più desiderato dai tifosi del Milan durante tutta l’estate. I sostenitori del Diavolo speravano fosse il marocchino del Chelsea il colpo di Maldini e Massara. I rossoneri si so effettivamente interessati al calciatore classe 1993 ma le richieste degli inglesi sono apparse davvero proibitive.

Alla fine Ziyech è rimasto a giocare a Londra ma era chiaro che non avrebbe cambiato maglia già l’undici agosto, giorno della Supercoppa. In quell’occasione, contro il Villarreal, arrivò un gol decisivo che spazzò via tutte le voce sul suo futuro.

La partita contro gli spagnoli, però, rappresenta al momento l’unica in cui l’ex Ajax ha timbrato il cartellino in questa stagione. In realtà le presenze non sono state nemmeno tantissime. In Premier League, ad esempio, ha giocato solamente 98 minuto. Difficile considerarlo un titolare di Tuchel, nonostante le due presenze in Champions League.

Leggi anche:

Interesse vivo

In Spagna, Fichajes.net, riporta che Hakim Ziyech è pronto a lasciare il Chelsea al termine della stagione. L’idea sarebbe quella di privarsi del calciatore marocchino, per puntare su Lorenzo Insigne a costo zero. Sul Ziyech sarebbe vivo l’interesse da parte, ancora, del Milan ma attenzione anche a quello del Napoli, che potrebbe decidere di puntare su di lui, con l’addio dell’attaccante azzurro.