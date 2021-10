Compleanno Ibrahimovic, la moglie organizza una festa a sorpresa – FOTO

Helena Seger, moglie di Ibrahimovic, ha organizzato una festa a sorpresa per Zlatan. Invitati anche compagni ed ex compagni del Milan.

Oggi Zlatan Ibrahimovic compie 40 anni e avrebbe certamente voluto festeggiarli con un gol, ma per un problema fisico non ha potuto essere convocato per Atalanta-Milan. Comunque la squadra ha vinto e convinto a Bergamo, quindi sarà contento.

Da Sky Sport fanno sapere che la moglie Helena ha organizzato una festa a sorpresa per il centravanti svedese a Milano. Prendono parte all’evento amici, compagni, ex compagni e altre persone vicine al giocatore. Ovviamente chi era a giocare con l’Atalanta arriverà più tardi all’appuntamento.

Sui social network già girano foto e video della festa per il 40° compleanno di Ibrahimovic. Tra i presenti c’è Massimo Oddo, che ha giocato con lui nella stagione 2010/2011 e insieme hanno vinto uno Scudetto. È stato il primo a pubblicare dei contenuti su Instagram. Si intravedono anche Massimo Ambrosini e Gennaro Gattuso, altri due che hanno giocato con Zlatan in rossonero. Nelle prossime ore sicuramente usciranno fuori varie immagini dell’evento dedicato al 40° compleanno del campione scandinavo.