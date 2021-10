Sky – Tonali, doppia gioia: Mancini lo convoca in Nazionale

Il centrocampista ex Brescia sarà chiamato dal ct Roberto Mancini per sostituire Matteo Pessina, infortunatosi stasera nel primo tempo del match.

A coronare la super serata di Sandro Tonali, dopo l’ottima prestazione con gol al Gewiss contro l’Atalanta, sta per arrivare anche la chiamata di Roberto Mancini per andare a giocare le final four con la Nazionale. Il centrocampista rossonero sta per coronare questo ottimo inizio di stagione con il ritorno in azzurro. Tutto ciò è stato possibile a causa dell’infortunio occorso a Matteo Pessina durante la prima frazione di gioco del match di stasera.

Il centrocampista dell’Atalanta è uscito in barella e ovviamente la sua presenza in Nazionale è saltata. Toccherà quindi all’ex Brescia aggregarsi agli azzurri che mercoledì affronteranno la Spagna a San Siro in semifinale e, in caso di vittoria, una tra Francia e Belgio in finale il 10 ottobre.