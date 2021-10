Castagnini elogia Lucca: “Lo vedrei bene nel progetto Milan”

Il ds del Palermo ha parlato del giovane centravanti del Pisa e delle sue grandi qualità. A suo avviso i rossoneri sarebbero la miglior destinazione.

Renzo Castagnini, attuale direttore sportivo del Palermo, ha rilasciato un’intervista a Tuttosport, nella quale ha parlato del giovane bomber del Pisa Lorenzo Lucca. Fu lui ha notarlo nelle giovanili del Brescia e a portarlo in Sicilia dopo che il classe 2000 si era svincolato dal Torino. Queste le sue parole: “Sono sincero: a me era sempre piaciuto, ma quando ho iniziato a vederlo in allenamento sono rimasto a bocca aperta. Ecco perché non mi ha sorpreso quando nei mesi successivi è esploso da noi a Palermo: avrà segnato 13 reti in 15 gare da titolare. Ho sempre pensato che Lucca fosse un giocatore unico e sono convinto che arriverà in una big. Non avevo mai visto prima un attaccante alto 2 metri, ma allo stesso tempo dinamico, agile e abile anche nello stretto. E ha un tiro potente ‘alla Batistuta’, ma soprattutto ha lo spirito giusto”.

Castagnini ha poi parlato del suo approdo al Pisa e ha espresso il suo parere sulla miglior destinazione possibile per Lucca in futuro: “Di club interessati ce n’erano tanti, non solo la Juventus, ma il Pisa è stato l’unico a volere fortemente Lorenzo. A Giovanni Corrado e al ds Claudio Chiellini vanno fatti i complimenti: ora sembra facile, ma loro hanno investito più di 2 milioni per un giocatore di Serie C. Per il suo futuro? Qualsiasi top club va bene, ma lo vedrei particolarmente bene nel progetto giovane del Milan“.