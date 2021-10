Milan, non solo Ibra: le ultime sugli infortunati

Arrivano le ultime news da Milanello sui calciatori attualmente fermi per infortunio, tra cui Ibrahimovic e Giroud.

Il Milan continua a lavorare a ranghi ridotti in vista del prossimo match, previsto per il 16 ottobre contro l’Hellas Verona. Si tratta del primo match dopo la sosta per le Nazionali di queste due settimane. Stefano Pioli ha metà squadra a disposizione, ma giungono buone novità dagli infortunati.

La squadra rossonera si è allenata anche oggi a Milanello, come detto senza i numerosi elementi impegnati con le rispettive selezioni nazionali. Occhio alla condizione di Zlatan Ibrahimovic: lo svedese in questa settimana prosegue con le sessioni individuali, ma il recupero sta procedendo al meglio. Sembra scontato che verrà convocato per Milan-Verona.

Leggi anche > Fischi a Donnarumma: Thuram condanna i tifosi milanisti

Non solo Ibra però tra i giocatori alla ricerca della migliore condizione. In vista del ritorno in campo anche Olivier Giroud dà segnali di miglioramento: il francese è ormai prossimo a tornare in gruppo. I fastidi alla schiena sono ormai il passato, nel weekend dovrebbe allenarsi regolarmente e puntare al Verona.

Infine i due centrocampisti, ormai lungodegenti. Tiemoue Bakayoko e Rade Krunic sono in fase di riatletizzazione. Vale a dire che gli infortuni muscolari sono alle spalle, ma visto il corposo stop per entrambi servirà del tempo per tornare alla giusta condizione fisico-atletica. Se non dovessero farcela per la prossima gara, l’obiettivo si sposterebbe ad una convocazione per Porto-Milan del prossimo 19 ottobre.