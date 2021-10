Milanello, Giroud torna in gruppo. Ibra ancora a parte

Le ultime dall’allenamento di Milanello. Arriva una importante novità in attacco per la squadra di Pioli.

Oggi giornata di allenamento per il Milan. Sempre a ranghi ridotti, visto che il club ha concesso moltissimi calciatori (quasi metà rosa) alle rispettive Nazionali per le gare di questi giorni. Buone indicazioni comunque in arrivo per mister Stefano Pioli.

La seduta mattutina del sabato ha visto infatti tornare in gruppo Olivier Giroud. Come ampiamente previsto il francese classe ’86 ha smaltito i problemi alla schiena e sarà a disposizione per la partita contro il Verona. Lavoro regolare dunque per Giroud, che in questa prima fase di stagione ha già saltato diversi impegni.

Ancora lavoro individuale e personalizzato per gli altri acciaccati. Come Zlatan Ibrahimovic, che in questa settimana continua il suo programma speciale per cercare di guarire dai problemi al tendine d’achille. Ibra spera in una convocazione per sabato prossimo, più probabile che sia a disposizione per Porto-Milan del 19 ottobre.

A parte anche Bakayoko e Krunic. I due mediani sono fermi per stop muscolari da diverse settimane. Entrambi continueranno con il lavoro personalizzato, sperando di migliorare la loro condizione fisica già nei prossimi giorni. Ancora non sono state sciolte le riserve sul loro rientro in campo.