Milan, tegola per Pioli: lesione muscolare

Si ferma ancora una volta Junior Messias. Il brasiliano ha subito una lesione del muscolo retto femorale della coscia sinistra. Ecco la nota del club

Inizio di stagione più che sfortunato per Junior Messias. Il calciatore brasiliano, arrivato nelle ultime ore di calciomercato, ha giocato i suoi primi minuti con la maglia del Milan, solamente lo scorso 3 ottobre contro l’Atalanta.

Le sue condizioni, al suo arrivo, non erano delle migliori e ha dovuto affrontare un programma personalizzato per mettersi al passo con i compagni. Ora un nuovo stop: il giocatore – informa il Milan – è stato sottoposto oggi ad esame di risonanza che ha evidenziato una lesione del muscolo retto femorale della coscia sinistra. Un esame di controllo è previsto fra dieci giorni.

Difficile ipotizzare, adesso il suo rientro. Se ne saprà certamente di più al nuovo controllo ma potrebbe ritornare a novembre. Una brutta tegola per il Milan, che deve fare a meno anche di Alessandro Florenzi. Alexis Saelemaekers e Brahim Diaz saranno chiamati ancora una volta agli straordinari, con Daniel Maldini che potrebbe dunque avere ancora spazio per far tirare il fiato allo spagnolo.