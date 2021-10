Calciomercato Milan, “Mai ai rossoneri” | Acquisto bocciato!

Secondo quanto raccolto da FcInterNews, il mediano ha già informato il suo entourage di non voler aprire al Diavolo. Spera di restare in nerazzurro.

Sono giorni molto importanti sul fronte rinnovi. Non mancano affatto i calciatori in scadenza di contratto nel prossimo giugno, soprattutto in Serie A.

E se da una parte il Milan è impegnate a prolungare i contratti dei propri assistiti, dall’altra prova a strappare qualche giocatore in scadenza. Negli ultimi giorni sono stati accostati alcuni calciatori in scadenza al Diavolo, tra cui il fantasista del Napoli Lorenzo Insigne e il centravanti del Torino Andrea Belotti. Ma si è parlato anche dell’avvicinamento dei rossoneri al centrocampista dell’Inter Marcelo Brozovic. Un’idea strana ma non impossibile, come dimostra il passaggio di Hakan Calhanoglu in nerazzurro quest’estate. Il tutto sembra ancora più credibile quando si legge poi di un’interesse proprio dell’Inter per Franck Kessie, in scadenza con il club rossonero.

Leggi anche:

Brozovic allontana il Milan

Una trattativa che però non sembra sia così facile da avviare. Secondo quanto riferito da FcInterNews infatti, il centrocampista croato, venuto a conoscenza dell’interesse del club rossonero per lui, ha subito informato il suo entourage di non prendere in considerazione un eventuale ipotesi. Brozovic non sta valutando l’idea di un trasferimento, tanto meno all’altro club di Milano, come continua a ribadire: “Amo i colori nerazzurri, mai in rossonero“.

Nelle sue intenzioni c’è la volontà di continuare in rossonero e, in tal senso, spera nell’esito positivo dell’incontro di giovedì tra il suo agente (il papà Ivan) e i vertici dell’Inter. Sempre secondo FcInterNews su di lui, oltre ai rossoneri, ci sarebbero anche Psg, Chelsea e Newcastle. Questi club continuano a monitorare la situazione che rimane comunque delicata, con il centrocampista che è in scadenza di contratto.