ML – Milanello: aggiornamenti su Ibrahimovic e Calabria

Da Milanello arrivano aggiornamenti riguardanti l’allenamento di oggi: Ibrahimovic e Calabria non hanno lavorato con il gruppo di Pioli.

Zlatan Ibrahimovic continua a lavorare a parte. Come appreso da MilanLive.it, anche oggi il centravanti svedese ha svolto un allenamento personalizzato a Milanello.

Per quanto riguarda Davide Calabria, anche lui ha lavorato a parte ma sul campo. Il terzino bresciano sta meglio di Ibra. Stefano Pioli spera di recuperarlo per Milan-Hellas Verona di sabato sera a San Siro. Il numero 2 rossonero deve smaltire un infortunio muscolare e lo staff monitorerà quotidianamente le sue condizioni, evitando di prendere rischi.

Se Calabria non dovesse farcela, sarà Pierre Kalulu a giocare titolare a destra contro la squadra di Igor Tudor. Pioli deve rinunciare anche ad Alessandro Florenzi, altro interprete della fascia destra che è out per infortunio. Ad oggi sono ben dieci i giocatori out in vista del match contro l’Hellas Verona. Bisogna aggiungere Mike Maignan, Alessandro Plizzari, Theo Hernandez, Tiemoué Bakayoko, Rade Krunic e Junior Messias.