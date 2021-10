Theo Hernandez positivo al Covid-19: il comunicato del Milan

Dopo Maignan, il Milan perde anche Theo Hernandez. Il terzino ex Real Madrid è risultato positivo al Covid-19. Altra brutta tegola per Pioli.

Il club rossonero ha comunicato ufficialmente che Theo Hernandez è risultato positivo al Covid-19:

«AC Milan comunica che Theo Hernández di rientro dalla Nazionale è risultato positivo ad un tampone effettuato a domicilio. Le autorità sanitarie competenti sono state informate e il calciatore sta bene».

Il terzino aveva appena vissuto un momento d’oro con la Francia, essendo stato decisivo con gol e assist in Nations League. Sicuramente una brutta tegola sia per lui che per il Milan, che già deve rinunciare ad altri giocatori e che perdere un altro elemento importante della squadra.

Theo Hernandez è vaccinato, ma è noto che nonostante la vaccinazione c’è comunque la possibilità di contrarre il Covid-19. L’ex Real Madrid è stato decisamente sfortunato. La sua positività al coronavirus arriva dopo quella di un altro nazionale francese, Adrien Rabiot della Juventus.

Speriamo che il numero 19 rossonero guarisca al più presto e possa tornare a dare il suo contributo determinante al Milan. Non si può certo dire che Pioli sia fortunato. Contro l’Hellas Verona dovrebbe giocare Fodé Ballo-Touré sulla corsia sinistra della difesa. L’ex Monaco sarà chiamato a dimostrare di essere all’altezza, finora non ha ancora convinto.