Milan, Mirante si presenta: “Qui per portare la mia esperienza” – VIDEO

Le prime parole da estremo difensore rossonero di Antonio Mirante, rilasciate sui canali social ufficiali della società AC Milan

Antonio Mirante è ufficialmente un nuovo calciatore del Milan. Arriva per sostituire Mike Maignan, costretto a rimanere ai box per circa due mesi a causa di un’operazione in artroscopia al polso.

Pochi minuti fa sono arrivate le prime dichiarazioni da rossonero di Mirante, esperto portiere classe 1983: “Le mie sensazioni sono sicuramente positive, soprattutto per il modo in cui è arrivata questa chiamata. Questo mi dà un’ulteriore spinta, ho consapevolezza anche grazie all’età nel non farmi prendere dal panico“.

“La trattativa è stata un fulmine” – continua Mirante – “E’ arrivata due giorni fa la chiamata dopo l’infortunio di Mike, a cui faccio un grosso in bocca al lupo per un recupero rapido. Ho accettato il Milan perché è una cosa su cui nemmeno bisogna discutere“.

Continua così l’intervista ad Antonio Mirante: “Alla mia età è giusto anche portare delle qualità umane all’interno dello spogliatoio. Questa è una squadra che sembra avere grande entusiasmo e sempre positiva. Per me è un grande valore. Con il mister non ci siamo mai incontrati nello stesso gruppo, ma ha fatto un gran lavoro e credo che questo matrimonio tra lui e il club possa andare ancora avanti”.

Sulla squadra: “Questo Milan dà l’idea di essere super organizzato. Una squadra ben messa in campo che sa quello che vuole. In questo momento possiamo dare filo da torcere a tutti. Ho parlato con Florenzi, ci siamo dati appuntamento a Milanello. Conoscevo Romagnoli perché ci siamo già visti in Nazionale“.

🗣️ “I arrive at #ACMilan with the right awareness and experience”

Mirante’s first thoughts as our new goalkeeper 🧤 🗣️ “Arrivo al Milan con la giusta consapevolezza ed esperienza”

Le prime parole di @MIRANTE83 in rossonero 🔴⚫#NewPlayerUnlocked #SempreMilan pic.twitter.com/xshYibKi8a — AC Milan (@acmilan) October 14, 2021

Mirante avrà come preparatore dei portieri un certo Dida, ecco il suo pensiero: “Non l’ho mai visto come preparatore, ma come portiere non posso che ammirarlo. Sono convinto che si può sempre migliorare e penso che Dida possa insegnarmi ancora tanto limando i miei difetti. Non posso accontentarmi, lavorerò molto con lui”.

Mirante chiude con un saluto ai tifosi del Milan: “Ci vediamo sabato!”. Che possa già essere lui il titolare contro l’Hellas Verona al ritorno in Serie A? Questo lo decideranno Pioli e Dida, Tatarusanu comunque si farà trovare pronto e i due si contenderanno il posto tra i pali fino al ritorno di Mike Maignan.