Verso Milan-Hellas Verona: Pioli studia due mosse in difesa

Theo Hernandez assente per Milan-Verona e non solo. Pioli pensa alle contromosse.

Dopo l’infortunio di Mike Maignan, non ci voleva anche la positività al Covid-19 di Theo Hernandez. Si tratta di due assenze pesanti che si vanno ad aggiungere ad altre con cui la squadra rossonera deve fare i conti.

Il terzino francese deve stare a casa almeno 10 giorni, in attesa di negativizzarsi. Salterà sicuramente le sfide contro Hellas Verona e Porto, spera di rientrare per quella contro il Bologna di sabato 23 ottobre. Pur essendo vaccinato, l’ex Real Madrid ha contratto lo stesso il coronavirus. Com’è noto, il vaccino non rende immuni seppur le probabilità di contagio diminuiscano. Theo Hernandez è stato sfortunato e non sarà a disposizione per almeno due partite.

Calabria o Ballo-Touré terzino sinistro in Milan-Verona?

Il sostituto naturale di Theo Hernandez è Fodé Ballo-Touré, arrivato nell’ultimo calciomercato estivo dal Monaco. Il 24enne franco-senegalese finora ha collezionato 4 presenze, per un totale di 112 minuti in campo. Non è ancora chiaro il suo valore, però nelle poche apparizioni non ha particolarmente impressionato.

Pioli in vista di Milan-Hellas Verona dovrà decidere se affidarsi a Ballo-Touré sulla fascia sinistra oppure se optare per un’altra soluzione. L’alternativa sarebbe Davide Calabria, che in caso di necessità ha già giocato come terzino mancino. Il vice-capitano rossonero ha quasi recuperato dal risentimento muscolare all’adduttore accusato in Nazionale e lavora per recuperare al meglio.

Possibile la sua convocazione per Milan-Hellas Verona. Da capire se Pioli deciderà di lanciarlo subito titolare oppure se lo farà accomodare inizialmente in panchina, schierandolo dall’inizio solamente nella successiva partita contro il Porto. Da non escludere che Ballo-Touré parta dal 1′ sabato e poi lasci spazio a Calabria in Champions League.

Per quanto riguarda il resto della difesa, sembrano scontate le maglie da titolare per Pierre Kalulu a destra e Fikayo Tomori al centro. L’altro posto da centrale difensivo se lo giocano Simon Kjaer e Alessio Romagnoli. Pioli sta pensando di far riposare il danese per il match di Champions contro il Porto, schierando dall’inizio dell’ex Roma.

In porta andrà Ciprian Tatarusanu, con il neo-arrivato Antonio Mirante che partirà dalla panchina. A centrocampo Sandro Tonali, Ismael Bennacer e Franck Kessie si giocheranno i due posti a disposizione.