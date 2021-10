Barcellona e Real Madrid puntano su un giocatore del Milan per rinforzarsi nel 2022.

Il club rossonero ha due elementi importanti come Alessio Romagnoli e Franck Kessie in scadenza di contratto nel prossimo giugno. Il loro futuro è incerto e in queste settimane trapelano tante indiscrezioni.

Anche Simon Kjaer si trova nella medesima situazione contrattuale, ma il suo rinnovo è decisamente più facile. Le condizioni economiche per arrivare a un accordo sono completamente diverse. I due compagni, invece, vogliono stipendi alti e questo rende complicate le trattative. Il Milan, comunque, proverà a trattenerli tutti e tre.

Barcellona e Real Madrid vogliono Kessie

Oggi il quotidiano AS spiega che sulle tracce di Kessie ci sono sia Barcellona che Real Madrid. Dell’interessamento del Barça si parla già da diversi giorni, mentre quello dei blancos è qualcosa che rappresenta più una novità. Il club madrileno lo vede come un’alternativa naturale a Casemiro, che l’anno prossimo compirà 30 anni.

Bisogna fare attenzione al Paris Saint Germain, che su Kessie si è mosso per primo. Leonardo, che dal Milan ha già preso Gianluigi Donnarumma a parametro zero, ha già avuto dei contatti con l’agente George Atangana. Stando ad alcuni rumors, ci sarebbe già un’offerta per un contratto da circa 8 milioni di euro netti a stagione.

Il Milan si è spinto a proporre fino a 6,5 milioni annui per il rinnovo. Non risulta, al momento, la volontà del club rossonero di alzare tale offerta. Di conseguenza, c’è il forte rischio di perdere il centrocampista ivoriano a parametro zero. Paolo Maldini e Frederic Massara hanno messo sul tavolo uno stipendio importante rispetto ai 2,2 milioni che percepisce adesso e si aspettavano il sì alla firma. Soprattutto dopo le dichiarazioni dell’ex Atalanta a fine luglio. Sembrava un rinnovo in discesa, invece stiamo assistendo a una trattativa dall’esito incerto. Più facile essere pessimisti che ottimisti ad oggi.