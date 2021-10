Milan, giocatori infortunati e match saltati nella stagione 2021/2022

Tanti infortuni per il Milan nel corso della stagione 2021/2022.

Non si può certamente dire che Stefano Pioli è stato fortunato finora. Ha dovuto fare i conti con diverse defezioni e comunque è stato bravo a ottenere risultati. La speranza è che il trend migliori.

Il Milan in tre mesi ha avuto complessivamente 13 giocatori su 29 (dopo l’arrivo di Antonio Mirante) alle prese con guai fisici. Già dalla scorsa stagione quello degli infortuni era un problema in casa rossonera, anche se si pensava che la preparazione anticipata per la qualificazione all’Europa League fosse un fattore determinante per questo trend negativo.

Ma anche in quella 2021/2022 stiamo assistendo a più infortuni nella squadra di Pioli. Il Corriere dello Sport mette in evidenza quali sono stati i calciatori del Milan infortunati e quante partite ufficiali hanno saltato finora:

Kessie 2

Ibrahimovic 8

Giroud 4

Krunic 7

Bakayoko 6

Plizzari 6

Calabria 2

Kjaer 3

Messias 7

Florenzi 2

Maldini 1?

Theo Hernandez 3?

Maignan 16?

A voler essere precisi, anche Ismael Bennacer ha avuto un problema in questa stagione. Infatti, a fine luglio fu positivo al Covid-19 e l’8 agosto era già guarito. Non ha dovuto saltare nessun match ufficiale. Salirebbero così a 14 su 29 i giocatori che hanno avuto dei guai da quando è iniziata la nuova annata calcistica.

Adesso ad avere a che fare con il coronavirus è Theo Hernandez, dopo che anche Olivier Giroud lo aveva avuto settimane addietro. L’ex Real Madrid dovrebbe essere assente almeno per due partite, ma potrebbe non farcela neppure per Bologna-Milan di sabato 23 ottobre. Anche se dovesse negativizzarsi per tempo, non è detto che possa giocare. Bisognerà verificare le sue condizioni fisiche, dato che il Covid-19 può sempre debilitare un po’.

L’infortunio più grave in questo momento è quello di Mike Maignan, che potrà tornare in campo solo tra 10 settimane. La lesione al legamento del polso sinistro gli permetterà di rientrare solamente nel 2022. La sua assenza consente a Ciprian Tatarusanu di avere spazio, anche se il portiere rumeno dovrà stare attento alla concorrenza del neo arrivato Mirante.