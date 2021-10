Milan, UFFICIALE: annuncio a sorpresa, rinnovo fino al 2026!

Il rossonero ha rinnovato il suo contratto con il Milan. Ecco tutti i dettagli del prolungamento a sorpresa dell’esterno

Una notizia sorprendente arriva direttamente dai canali ufficiali del Milan. L’esterno ha rinnovato il suo contratto in rossonero. Lo ha comunicato il club attraverso una nota ufficiale. Di seguito i dettagli del prolungamento dell’esterno.

Alexis Saelemaekers ha dimostrato nella maniera più conclamata il suo infinito amore per il Milan. L’ala destra belga ha rinnovato il suo contratto in rossonero sino al 2026. L’AC Milan lo ha reso noto attraverso un comunicato ufficiale sul proprio sito. Questo quanto riportato dalla nota del club:

AC Milan è lieto di annunciare il rinnovo del contratto di Alexis Saelemaekers fino al 30 giugno 2026. Classe 1999 e arrivato al Milan nel gennaio 2020, Alexis, dopo le 64 presenze e i 4 gol realizzati finora, continuerà a vestire la maglia rossonera.

Insomma, c’è chi bacia maglie e professa amore ai microfoni, e chi, invece, dimostra con i fatti l’attaccamento ad una maglia gloriosa come quella rossonera. Nonostante l’enorme crescita, Alexis Saelemaekers non si è fatto venire grilli per la testa come alcuni rossoneri ormai ex, e come qualcuno ancora presente in rosa. Il belga ama il Milan e lo ha dimostrato nel modo preferito dai tifosi e del club rossonero tutto.

Chi ama la maglia rimane a lottare!