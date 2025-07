50 milioni di euro per il Milan: i rossoneri ne hanno messi tre in vendita

E’ finita: altri calciatori lasciano il Milan di Massimiliano Allegri. Igli Tare è davvero scatenato. Il punto della situazione

Sta lavorando davvero intensamente Igli Tare. L’albanese nelle ultime ore è riuscito a piazzare diversi calciatori, ritenuti in esubero da parte del Milan. Il primo a salutare il gruppo è stato Tommaso Pobega, che ha fatto ritorno al Bologna, permettendo al Diavolo di incassare una cifra vicina agli otto milioni di euro.

Il suo addio è arrivato in prestito con diritto di riscatto che diventa obbligo a condizioni davvero facili. Formula simile a quella che porterà Lorenzo Colombo al Genoa, che ha battuto la concorrenza di diversi club. Nelle scorse ore, poi, è diventato ufficiale l’addio di Emerson Royal.

Un addio che si è tinta di giallo visto che il brasiliano è stato ad un passo dal trasferirsi al Besiktas. Poi, con un vero e proprio blitz, il Flamengo ha messo le mani sull’ex Tottenham. Un colpo da parte dei rossoneri sudamericani, che permette al Milan di incassare nove milioni di euro. Un colpo che fa gioire i tifosi del Diavolo, che pensavano che alla fine il giocatore sarebbe rimasto e anche quelli della Roma, che adesso potranno accogliere Wesley.

Milan, la lunga lista dei partenti: obiettivo 50 milioni

Ma la lista dei partenti è davvero lunga e Igli Tare è pronto ad incassare altri soldi dalla cessione di calciatori in esubero. Di certo Yunus Musah è ancora con la valigia in mano.

Dal suo addio Giorgio Furlani vorrebbe incassare più di 25 milioni di euro, ma non è da escludere che si accontenti di una ventina di milioni. Si aspetta una proposta dall’Inghilterra, campionato dove è parecchio stimato. Sempre dalla Premier League può arrivare l’offerta giusta per Samu Chukwueze, per una decina di milioni. E poi?

In linea teorica anche Noah Okafor, per il quale si vuole incassare almeno 12 milioni, è in vendita ma chissà che la doppietta al Liverpool non faccia cambiare strategia al Milan. Sulla lista dei partenti, infine, ci sono poi Yacine Adli e Ismael Bennacer: per il primo si sta facendo strada l’idea Serie A, con il Torino pronto a formulare un’offerta tra gli 8 e 10 milioni di euro.

Per l’algerino continua ad esserci l’interessamento da parte del Marsiglia, che però non vuole andare oltre il prestito. Ecco perché il Milan spinge verso la soluzione araba, che può fare incassare al Diavolo una decina di milioni.