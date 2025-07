Affondo decisivo, il Milan si è convinto: ecco il bomber

Nuovi contatti fra il Milan e l’attaccante, l’affare sta entrando nel vivo: i rossoneri si preparano ad un colpo da novanta

La buona prova del Milan contro il Liverpool, con una vittoria per quattro a due, ha riacceso un po’ gli entusiasmi in casa rossonera. Siamo soltanto al 27 luglio ma c’è già chi incorona Massimiliano Allegri come il miglior acquisto di questa estate. Magari sarà così, ma sarebbe opportuno aspettare un po’ prima di sputare sentenze. Una cosa è certa: l’allenatore deve essere supportato dal calciomercato, e al momento c’è un grande e grave ritardo. Risolta la questione terzino sinistro, con l’arrivo di Estupinan dal Brighton come erede di Theo Hernandez, c’è bisogno adesso di un altro terzino ma dall’altra parte del campo.

In attesa di sviluppi su Ardon Jashari, per il quale la trattativa da oltre 40 milioni sembra vicina ad una svolta, il Milan deve anche risolvere la questione attacco. Santiago Gimenez è, al momento, l’unico centravanti in rosa dopo gli addii di Abraham e di Jovic. Inoltre, il messicano non sembra convincere granché Allegri e Tare. L’uomo scelto dalla società è Dusan Vlahovic, e su questo nome arrivano soltanto conferme.

Milan, Vlahovic è più vicino: i dettagli

Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, nelle ultime ore ci sarebbero stati nuovi contatti fra il Milan e Vlahovic per arrivare ad un accordo. Il nodo non è la Juventus, ben disposta a lasciar partire l’attaccante per una cifra fra i 15 e i 20 milioni; l’ostacolo è lo stipendio del serbo, che guadagna 12 milioni a stagione nonostante lo scarso rendimento delle ultime stagioni.

Soldi che il Milan ovviamente non riconoscerà mai al giocatore: il tetto massimo per gli ingaggi, lo sappiamo, è rappresentato dallo stipendio di Rafael Leao, che è di 5,5 milioni di base più bonus. Oltre quella cifra, non si va. Non a caso, con Theo Hernandez non si è arrivati ad un accordo e Mike Maignan è ancora in scadenza fra un anno. Insomma, Vlahovic è ben disposto a trasferirsi in rossonero e ha aperto ad un contratto più lungo e che rientri nei parametri di RedBird, che sono molto più bassi rispetto a quello che guadagna attualmente.

Se dovesse accettare l’idea di guadagnare la metà, allora l’affare si potrà fare. La Juventus, come detto, si accontenta di una cifra bassa, ma il Milan punta ad arrivare nella parte finale di agosto quando Comolli, preso dall’urgenza di vendere, abbasserà ancor di più le pretese. Per Vlahovic c’è già il sì di Allegri, ovviamente. Sarà poi interessante capire, eventualmente, come gestirà lui e Gimenez con solo il campionato da giocare.