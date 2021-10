Serie A, il Milan vince e scavalca il Napoli: la classifica aggiornata

Come cambia la classifica dopo l’anticipo di questa sera a San Siro, disputatosi tra il Milan e l’Hellas Verona.

Un successo clamoroso per il Milan stasera, in rimonta contro un ottimo Hellas Verona. La squadra di Stefano Pioli si impone 3-2, dopo essere andata sotto nel primo tempo di ben due lunghezze. Voglia, grinta e un pizzico di fortuna regalando i tre punti ai rossoneri.

Il successo di San Siro nell’anticipo serale della ottava giornata di Serie A riporta il Milan momentaneamente al primo posto della classifica. I rossoneri salgono a quota 22 punti, miglior partenza di sempre nell’era dei tre punti.

Napoli superato dunque (azzurri a quota 21), ma in attesa del match della squadra di Spalletti domani pomeriggio contro il Torino. Il Milan si gode il primato e l’allungo sui rivali dell’Inter, oggi sconfitti dalla Lazio e in ritardo di cinque punti dal Diavolo.

Il Verona invece, nonostante il gran primo tempo disputato, resta a 8 punti in classifica, dopo la quarta sconfitta stagionale. Buoni segnali per la formazione di Igor Tudor, che però come successo anche a Salerno si fa rimontare con troppa facilità nonostante il doppio vantaggio.