Infortunio Rebic durante Milan-Verona: problemi alla caviglia, le ultime

Ancora problemi per Stefano Pioli, che oltre a essere sotto per 2-0 contro il Verona perde anche un altro giocatore: si tratta di Ante Rebic

Di male in peggio questo primo tempo per il Milan contro il Verona. Non solo i rossoneri sono sotto per 2 reti a 0, al trentasettesimo minuto è stato costretto ad uscire per problemi fisici Rebic.

Come riportato da Peppe Di Stefano di Sky Sport, ieri Ante Rebic aveva riportato un fastidio al tallone d’achille. Si toccava proprio quel punto vicino alla caviglia il croato, che ha abbandonato il terreno di gioco. Al suo posto è entrato Rafael Leao. Da valutare ovviamente le sue condizioni.

Un ulteriore problema dunque per Stefano Pioli, che dovrà sicuramente rivedere qualcosa negli spogliatoi. Rebic si va ad aggiungere ad una lista molto lunga di infortunati. Con l’ingresso di Leao il Milan rimane in campo con il 4-2-3-1, vedremo invece se nella ripresa il tecnico emiliano proverà a dare una scossa tattica alla squadra, magari con l’inserimento anche un po’ forzato di Ibrahimovic al fianco di Giroud, apparso davvero in difficoltà nella prima frazione di gara.