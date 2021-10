Ibrahimovic è tornato: “Voi camminate, io volo” – FOTO

Ieri Ibrahimovic è tornato finalmente in campo durante Milan-Verona. E ha subito dimostrato di essere recuperato.

L’ultima apparizione di Zlatan Ibrahimovic con la maglia del Milan risaliva a più di un mese fa. Il 12 settembre, vittoria rossonera in casa contro la Lazio. La rete del 2-0 finale realizzata proprio dallo svedese, che sembrava celebrare il suo ritorno in grande stile.

Ma nuovi problemi di natura muscolare hanno costretto Ibra a fermarsi nuovamente, saltando diversi match. Ma l’ora del rientro è scoccata ieri, nel secondo tempo di Milan-Verona. L’ingresso dell’attaccante ha subito portato bene: pochi secondi e su cross di Castillejo arrivava l’autorete di Gunter per il 3-2 finale.

Ibrahimovic stamattina ha descritto sui social tutta la sua soddisfazione. Non tanto per la vittoria del Milan, bensì per il suo ritorno in campo. Il numero 11 ha postato un’immagine su Instagram che lo ritrae nel tentativo di una rovesciata, sempre nel secondo tempo di ieri.

Il commento di Zlatan è tutto un programma: “Voi camminate, io volo“. Un messaggio chiaro, sulle capacità ancora intatte del classe ’81. Nonostante abbia compiuto da poco 40 anni, Ibra si sente ancora un calciatore atleticamente pronto e decisivo. Come dargli torto?