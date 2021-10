ML – Milan, rifinitura a Milanello: Bakayoko in gruppo

Le ultime news da Milanello su assenti e infortunati raccolte dalla nostra redazione. Un rientro e una perdita importanti per Stefano Pioli!

Neanche il tempo di godere della bella vittoria contro il Verona in Serie A, che i rossoneri sono già a lavoro per preparare al meglio la trasferta di domani contro il Porto in Champions League. La squadra di Stefano Pioli ha da poco iniziato la seduta di allenamento. Di seguito tutte le novità raccolte da MilanLive.it.

Zlatan Ibrahimovic, insieme Olivier Giroud, si sta regolarmente allenando in gruppo. Finalmente, Pioli potrà contare su un reparto d’attacco di assoluta qualità. Anche Rade Krunic, da poco rientrato dall’infortunio, lavora a pieno regime insieme al resto dei compagni. La novità più importante riguarda Tiemouè Bakayoko. Il centrocampista francese, che ieri è tornato ad allenarsi dopo l’infortunio, anche oggi sta svolgendo il lavoro insieme al gruppo.

Ciò significa che sarà arruolabile per la trasferta di domani sera al Do Dragao. Chi invece è assente è Ante Rebic. Il croato, come pronosticato, non prenderà parte alla gara di Champions League. Probabilmente, il Milan non vuole rischiare sul suo infortunio, e lasciargli il tempo necessario al pieno recupero. Anche Antonio Mirante non si sta allenando con la squadra.

Probabilmente, l’ex Roma non è ancora pronto per il ritorno in campo. Stefano Pioli aveva già affermato che ci vorrà una settimana piena di lavoro affinchè il neo portiere rossonero possa tornare tra i pali.

Di seguito, il video dell’allenamento in corso a Milanello girato dalla nostra redazione: