Arriva la firma, ci sarà per Bologna-Milan

Il Milan torna in campo sabato sera, alle ore 20.45, contro il Bologna. I felsinei per l’occasione potranno contare su un nuovo giocatore

E’ già tempo di pensare alla prossima partita di Serie A. Il Milan si ritroverà oggi a Milanello per preparare la delicata trasferta di Bologna.

Sabato i rossoneri sfideranno allo stadio ‘Dall’Ara’ la squadra di Sinisa Mihajlovic. I rossoblu sono reduci dal grande successo casalingo contro la Lazio e il pareggio esterno con l’Udinese.

Rinforzo dal mercato degli svincolati

L’ex tecnico rossonero sembra aver trovato la giusta quadratura del cerchio, passando alla difesa a tre e contro il Milan dovrebbe disporre di una pedina in più, per la prima volta. Come conferma La Gazzetta dello Sporto, oggi Mihajlovic dovrebbe abbracciare Nicolas Viola.

L’ex Benevento, svincolato, è pronto a completare le visite mediche e firmare il contratto con il Bologna, per un anno più opzione per il secondo a circa 250mila euro. I rossoblu hanno deciso di correre ai ripari per via degli infortuni di Kingsley e Schouten.

Al Dall’Ara così potrebbero accomodarsi in panchina due vecchi svincolati. Per la prima volta, infatti, dovrebbe esserci Antonio Mirante, out contro Verona e Porto.