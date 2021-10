Classifica Serie A, Atalanta fermata in casa: Milan a +10 sulla Dea

I nerazzurri fermati sul pari da un Udinese molto combattiva. Si crea un solco fra le prime e chi rincorre, e alle 18 il Napoli è ospitato dalla Roma.

Dopo la vittoria di ieri i rossoneri sono in vetta alla classifica con 25 punti, in attesa del match delle 18:00 dell’Olimpico fra Roma e Napoli.

Non riesce ad andare oltre l’1-1 l’Atalanta di Gian Piero Gasperini nel lunch match delle 12:30 al Gewiss Stadium contro l’Udinese di Gotti. Dopo un primo tempo bloccato i bergamaschi erano riusciti a sbloccare l’incontro con un sinistro all’angolino di Ruslan Malinovskyi. I nerazzurri non riescono però a chiudere il match nonostante le diverse occasioni e nel finale subiscono la beffa. Da sviluppi di calcio d’angolo l’Udinese allo scadere raggiunge il pari con Beto. L’attaccante portoghese stacca sul primo pallo e infila Juan Musso.

Alle 15:00 in campo la Lazio sul campo del Verona di Igor Tudor. Alle 18 è la volta di Roma-Napoli, con la squadra di Spalletti che vuole tornare sopra i rossoneri. In serata poi è in programma il derby d’Italia a San Siro fra Inter e Juventus. Ecco la classifica attuale: