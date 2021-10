Ex Milan – Pippo Inzaghi è diventato padre: è nato Edoardo | FOTO

Inzaghi e la compagna Angela sono diventati genitori del piccolo Edoardo.

Bellissima notizia per Filippo Inzaghi, che è finalmente diventato padre. La sua dolce metà, Angela Robusti, ha messo al mondo Edoardo nelle scorse ore.

L’ex attaccante del Milan ha pubblicato su Instagram una foto per dare la bella notizia ai suoi tanti follower. Nel post ha scritto “Tutto”. Dopo le tante soddisfazioni avute da calciatore e alcune anche da allenatore, adesso se n’è tolta un’altra.

Per Pippo Inzaghi il primo figlio è certamente qualcosa di speciale. Qualche consiglio lo potrà chiedere al fratello Simone, che ne ha tre. Intanto rivolgiamo le nostre congratulazioni a lui e alla compagna Angela per la nascita del piccolo Edoardo. Chissà, magari un giorno lo vedremo con la maglia del Milan come il suo papà…