Ibrahimovic, gol storico: è il 400 nei campionati Nazionali

Con il gol da punizione contro la Roma, Zlatan Ibrahimovic ha raggiunto due traguardi stupefacenti. Lo svedese a 40 anni è ancora magico!

Fantastico gol da calcio punizione di Zlatan Ibrahimovic nel match tra Roma e Milan. La rete dello svedese ha regalato il vantaggio ai rossoneri. Sassata bassa all’angolino, con Rui Patricio rimasto immobile assolutamente sorpreso.

Questo gol è davvero speciale per Re Zlatan, dato che rappresenta la rete numero 400 in carriera, messa a segno nei campionati nazionali.

Zlatan Ibrahimovic nella storia: 400 gol segnati nei campionati nazionali. Leggenda. #RomaMilan pic.twitter.com/vlPGuhn6fI — DAZN Italia (@DAZN_IT) October 31, 2021

Ma non è finita qui, perchè il magico destro da punizione rappresenta anche il 150esimo gol segnato in Serie A dal bomber svedese. Serata perfetta per Ibrahimovic. Lo sarebbe ancor di più se il Milan riuscisse nella vittoria contro i giallorossi di Mourinho.