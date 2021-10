Roma-Milan, espulso il rossonero | Salta il derby

Il terzino rossonero è stato espulso durante Roma-Milan. Doppio giallo dopo un fallo netto. Adesso salterà il derby contro l’Inter

Durante il big match tra Roma e Milan, e in situazione di doppio vantaggio per i rossoneri (0-2), è stato espulso Theo Hernandez. Il terzino francese ammonito nel primo tempo, ha ricevuto il secondo cartellino giallo intorno al 66’ della seconda frazione di gara.

La prima ammonizione è stata sicuramente troppo severa, ma il fallo su Lorenzo Pellegrini che è valso la doppia ammonizione è sembrato netto. Maresca non ha avuto dubbi e ha prima estratto il giallo, poi il rosso per doppia ammonizione. Theo Hernandez è uscito dal campo lasciando la sua squadra in 10 anche se in vantaggio di due gol. L’espulsione del terzino francese ha costretto Stefano Pioli a correre ai ripari effettuando dei cambi conservativi.

Ma la notizia peggiore è che Theo salterà la prossima di campionato, che vedrà rivale l’Inter nel focoso derby di Milano. Un’assenza pesantissima!