Conte torna in panchina: vola e firma fino al 2023

Antonio Conte si appresta a tornare ad allenare. L’ex tecnico dell’Inter è pronto a volare a Londra, già in giornata, per firmare un contratto fino al 30 giugno 2023

E’ finita ufficialmente l’avventura di Nuno Espirito Santo alla guida del Tottenham. Il tecnico portoghese – come comunicato dagli Spurs, attraverso i propri canali – è stato esonerato dopo il ko contro il Manchester United, arrivato alla decima giornata di Premier League.

Il club londinese ha così deciso di puntare con forza su Antonio Conte. E’ l’ex Inter il prescelto da Fabio Paratici per rilanciare il Tottenham. Già oggi – come riporta Gianluca Di Marzio – l’allenatore italiano dovrebbe volare a Londra per sistemare gli ultimi dettagli e firmare un contratto di un anno e mezzo.

E’ evidente che il ritorno in panchina di Conte potrebbe influenzare non poco il calciomercato italiano, con diversi calciatori dell’Inter, come Brozovic e Barella, che potrebbero finire nel mirino degli Spurs.