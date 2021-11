Milan, come Dalot: dal Manchester United il nuovo colpo

Il Milan potrebbe entrare nuovamente in affari con il Manchester United. Occhi puntati su van de Beek che vuole lasciare l’Inghilterra per giocare con continuità

Inizio di stagione da dimenticare per Donny van de Beek. Il centrocampista è uscito dai radar di Solskjaer, tanto da avere fin qui solo tre presenze, tra Champions League, Premier League e EFL CUP, per un totale di 141 minuti. Una vera miseria.

La voglia di mettersi in mostra per l’ex Ajax è davvero tanta e a gennaio – come sottolineano in Inghilterra – è pronto a forzare la mano per cambiare aria. E’ probabile, visto l’investimento fatto, che il Manchester United, decida di lasciarlo partire in prestito.

Van de Beek può certamente diventare un’occasione per tante squadre. In questo periodo è stato accostato a Juventus e Barcellona, che sono alla ricerca di qualità ma potrebbe davvero essere un’idea anche per il Milan.

I rapporti tra i rossoneri e i Red Devils, come dimostra l’affare Dalot, sono ottimi: il portoghese, arrivato in prestito secco, è la prova che al Milan si matura e questo fattore potrebbe porre il Diavolo davanti a tutti.

E’ chiaramente solamente una suggestione ma in vista delle partenze, per la Coppa d’Africa, di Bennacer e Kessie, van de Beek potrebbe certamente rappresentare un’ottima idea.