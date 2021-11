ML – Milan-Porto, Ballo-Touré out: il motivo dell’assenza

Ballo-Touré non sarà disponibile per Milan-Porto domani a causa di un problema fisico. Pioli spera di recuperarlo per il derby

Campanello d’allarme in vista del derby di domenica. In assenza di Theo Hernandez per squalifica, il sostituto sulla fascia sinistra è Ballo-Touré. L’ex Monaco però è ancora alle prese con un infortunio che lo costringe a saltare la sfida di Champions di domani.

Il Milan ha svolto oggi alle 15:30 la rifinitura in vista del match contro il Porto, in programma domani alle 18:45. Stefano Pioli ha parlato molto alla squadra e ha provato anche la possibile formazione. Il terzino sinistro del match sarà Theo Hernandez, assente invece domenica al derby per squalifica: l’ex Atletico Madrid e Real si è fatto espellere contro la Roma per doppio giallo e quindi non farà parte della stracittadina. Domani sarà in campo mentre sarà out il suo sostituto, Ballo–Touré.

Stando alle informazioni raccolte della nostra redazione, l’ex Monaco oggi non si è allenato perché deve smaltire i postumi del trauma contusivo alla caviglia, occorso in occasione di Bologna–Milan dopo l’intervento killer di Soriano (poi giustamente espulso). Probabile che Pioli preferisce non rischiarlo nel match di domani per averlo pronto per domenica. Nel derby, infatti, se dovesse recuperare da questo problema fisico, sarà titolare al posto dello squalificato Theo.