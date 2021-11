Sky – Pioli: “Con il Porto servirà un grande Milan. Ibra in campo? Vediamo domani”

Il tecnico del Milan Pioli è intervenuto anche ai microfoni di Sky Sport dopo aver parlato in conferenza stampa a Milanello.

Dopo la conferenza che anticipa i temi di Milan-Porto, il tecnico rossonero Stefano Pioli ha parlato anche ai microfoni di Sky Sport, spiegando nel dettaglio il momento dei suoi e le ambizioni per domani sera.

Si parte dalle differenze tra la gara vinta a Roma e quella di domani in Champions: “Domenica abbiamo capito che sfruttando certe situazioni possiamo portare a casa il risultato più facilmente. Domani dobbiamo vincere, senza dubbio. Il Porto è una squadra ostica, chje tiene bene il campo. Dovremo giocare con più concentrazione rispetto all’andata, servirà un grande Milan”.

Sulla bellezza di giocare gare così importanti: “Da quando sono arrivato ho subito avuto sensazioni positive. Sull’ambiente, la società e la squadra. Abbiamo lavorato tanto con l’obiettivo di vincere ed arrivare ad alti livelli. Fa parte del percorso”.

Le condizioni di Ibrahimovic: “Sta molto meglio, ha lavorato e a Roma ha dimostrato di essere in buona forma. Ma viene da un lungo periodo di inattività e dovrà essere gestito. Per domani sera vedremo”.

Infine la crescita del suo Milan: “Abbiamo due grandi qualità: il lavoro sul campo, visto che ci impegniamo sempre al massimo per crescere, ma anche l’equilibrio. Non ci esaltiamo troppo quando si vince e non ci deprimiamo quando si perde. E’ la mentalità che serve ad una grande squadra, sapere di essere forte ma di dover sempre lavorare e crescere”.