Fifa 22, TOTW 7: Kjaer nella Squadra della Settimana

L’eccelsa prestazione di Simon Kjaer contro la Roma gli è valsa la presenza nel Team of the Week di Fifa22. Con lui, altri due giocatori di squadre rivali

Prestazione eccellente quella messa in campo da Simon Kjaer in Roma-Milan. Il danese è stato un vero baluardo della difesa, e ha messo in campo, probabilmente, la miglior performance della stagione, almeno sino ad adesso.

Il vichingo rossonero ha difeso con grinta ed esperienza la propria porta, insieme al compagno portiere Tatarusanu. Kjaer è stato davvero prezioso soprattutto nei minuti finali della gara, quando i giallorossi, in superiorità numerica, hanno completamente assediato l’area rossonera.

La super prestazione di Kjaer gli ha permesso la presenza nel Team of the Week di Fifa22. Un riconoscimento importante, data la notorietà della piattaforma game. Simon, ha ricevuto un punteggio di 85 nella sua prestazione. Ad accostarlo nel riconoscimento, anche il Tucu Correa dell’Inter con una valutazione di 84 – il nerazzurro ha messo a segno una doppietta nell’ultima di campionato – e Dusan Vlahovic, autore di una stupenda tripletta. Il serbo ha invece ottenuto un punteggio di 82.

Tra i tre, come è ben chiaro, Simon Kjaer è quello che ha ricevuto la valutazione più alta. Non sono più una novità la classe, l’eleganza nel ruolo, e la leadership del danese rossonero. E certi riconoscimenti non fanno altro che darne ulteriore conferma.