Calciomercato – L’attaccante piace al Milan, ma può finire in Inghilterra

Gli aggiornamenti sull’attaccante francese che interessa al Milan. Sulle sue tracce ci sono però ben altri due club inglesi

Oltre che al campo, il Milan è molto concentrato anche per quanto riguarda il calciomercato, altro fattore che al termine della stagione può essere determinante.

La sessione invernale di mercato è infatti ormai vicinissima e le squadre cercheranno di farsi trovare pronte per preparare gli assalti ai rispettivi obiettivi. Spesso i colpi del mercato di gennaio si rivelano decisivi per il prosieguo della stagione.

Non c’è solo il Milan sull’attaccante francese

Uno dei tanti nomi accostati al Milan nel mercato estivo è stato quello di Jonathan Ikone, attaccante francese in forza al Lille. Il 23enne poteva finire in rossonero ad inizio anno, ma Maldini e Massara non hanno mai formulato un’offerta concreta alla società militante in Ligue 1.

Ikone, esterno offensivo, ha il contratto in scadenza col suo club nel 2023. Non può dunque arrivare a parametro zero, ma le società interessate dovranno sborsare una cifra significante per assicurarsi le sue prestazioni. Con il Milan che sembra essersi fatto, almeno per il momento, da parte, ecco che altri due club piombano su di lui.

Si tratta di Everton e West Ham, che stanno seriamente pensando di acquistare il giocatore. Resta da capire se i rossoneri molleranno definitivamente la presa o torneranno a farsi sotto, ma questo lo scopriremo solamente nel mese di gennaio.