Contro Tonali, Costacurta fa arrabbiare i tifosi del Milan

C’è già aria di derby. Domenica a San Siro andrà in scena Milan-Inter. I favoriti – secondo Costacurta – sono gli uomini di Inzaghi. L’ex rossonero spiega il motivo e fa arrabbiare i tifosi del Diavolo

Costacurta finisce nel mirino dei tifosi del Milan. L’ex difensore rossonero ha criticato la prestazione di Sandro Tonali, colpevole di non aver difeso bene, in occasione del gol subito.

Le parole sul centrocampista hanno fatto arrabbiare molti sostenitori del Diavolo, che non hanno mandato giù nemmeno le dichiarazioni in merito a chi arriva meglio al derby:

“L’Inter arriva sicuramente meglio – ammette a Sky – Soprattutto perché l’Europa, il Milan l’ha visto molto lontano. I rossoneri hanno preso degli schiaffoni, che fanno male, in Europa che non credono facciano così bene in vista di un grande match come quello di domenica. Potrebbero anche dare fastidio e non permettere ai calciatori di esprimersi al meglio. Mi viene da pensar così”. Dopo queste dichiarazioni, riprese sui social, si sono letteralmente scatenati, portando Costacurta in tendenza.

Ecco alcuni tweets:

Le parole di #Costacurta, sinceramente, mi lasciano interdetto. Non ricordo altri suoi commenti sul #Milan, non voglio pensare alla malafede e cose del genere, non entro nel merito.

Ma gli schiaffoni di cosa?

La partita di #Tonali l'ha vista davvero?

Ho qualche dubbio. — LosM (@MaldiniLos) November 4, 2021

Costacurta è più interista di Peppino Prisco — alberto felice david (@albertofelice10) November 3, 2021

Ne capisce di più il mio fruttivendolo #costacurta — Divagazioni (@divagazionisul) November 4, 2021