Qualificazioni Mondiali – Belgio, Saelemaekers tra i convocati di Martinez

Tra i tanti rossoneri convocati per gli impegni di qualificazione ai prossimi Mondiali c’è anche Alexis Saelemaekers

Diversi i rossoneri che dopo il derby di Milano partiranno per raggiungere le proprie Nazionali. Ci sono gli impegni di qualificazione ai prossimi Mondiali da affrontare. Tra questi c’è anche il belga Alexis Saelemaekers. L’ala destra è ormai entrato nelle grazie del CT Martinez.

Proprio oggi è arrivata la chiamata del tecnico spagnolo per Alexis, che si unirà ai suoi connazionali per affrontare le gare contro Estonia e Galles di metà novembre. Dopo l’esponenziale crescita con la maglia rossonera, Saelemaekers ci ha messo poco ad attirare l’attenzione di Roberto Martinez, che adesso sembra non poter più fare a meno di lui.

Alexis si aggiunge quindi alla lista dei rossoneri che lasceranno lunedì Milanello. Oltre a lui: Zlatan Ibrahimovic, Theo Hernandez, Davide Calabria, Sandro Tonali, Simon Kjaer, Pierre Kalulu (Under 21), Rafael Leao, Brahim Diaz.