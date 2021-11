ML – Milan-Inter, domani Pioli in conferenza

Stefano Pioli interverrà in conferenza stampa domani a Milanello: appuntamento alle ore 14.00 per presentare il derby contro l’Inter

Domani sarà già vigilia per il Milan di Stefano Pioli. Il tecnico rossonero, come di consueto, interverrà in conferenza stampa, per presentare il match di domenica sera.

Il Diavolo è chiamato a giocare il derby, contro l’Inter, per la dodicesima giornata di Serie A. Mister Pioli risponderà alle domande dei giornalista alle ore 14.00, a Milanello, dopo l’allenamento di rifinitura che scioglierà gli ultimi dubbi di formazione